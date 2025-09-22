На Харківщині російські військові вистрілили у цивільного, який їхав на велосипеді

З ноги потерпілого вилучили кулю від автомата Калашникова.

Російські військові на бронетранспортері рухаються в напрямку материкової України біля Армянська, Крим, 25 лютого 2022 року.

На початку вересня у Куп’янську Харківської області 74-річний місцевий мешканець зазнав поранення внаслідок обстрілу з боку російських військових.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік їхав на велосипеді, коли почув автоматні черги та відчув різкий біль у нозі. Він упав на землю та, поповзши, сховався в очереті. Звідти потерпілий бачив двох озброєних російських військовослужбовців у формі.

Згодом йому вдалося дістатися до сусідньої вулиці, де місцеві мешканці надали першу допомогу.

Наступного дня українські військові евакуювали постраждалого до Харкова. З ноги потерпілого було вилучено кулю від автомата Калашникова, додали слідчі.

Триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).