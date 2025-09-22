На Харківщині волонтерка підірвалась на міні

У Куп'янську Харківської області 45-річна волонтерка на сходинках школи наступила на невідомий предмет, який вибухнув.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Внаслідок вибуху жінка дістала вибухове поранення та перелом ноги.
Співробітники поліції вивезли поранену жінку з Куп’янську в більш безпечне місце, де передали медикам, які доставили постраждалу до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.