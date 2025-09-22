Поліція: Росія застосовує касетні боєприпаси для обстрілів Херсона

Окупанти використовують такі боєприпаси у прибережних районах міста.

Поліцейські зафіксували використання російськими військами касетних боєприпасів у прибережних районах Херсона.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Крім безпосереднього ураження, значну небезпеку становлять також і елементи, які не здетонували.

“Такі боєприпаси нагадують дзвіночки й оснащені характерними хвостиками з тканини. Вони можуть вибухнути навіть від найменшого доторку”, - зазначили в поліції.

Категорично заборонено брати їх до рук, переміщати чи намагатися знешкодити самостійно. Якщо ви виявили підозрілий предмет:

не наближайтеся;

за можливості позначте або огородіть місце;

поверніться тією ж дорогою;

негайно телефонуйте 102 чи 101.

“Закликаємо мешканців уникати прибережних територій і бути максимально уважними. Ворог продовжує застосовувати й інші методи мінування житлових кварталів”, - підсумували в поліції.