Розвідка: Росія перетворює книжкову індустрію на поле тотальної цензури

Для перевірки на "заборонені теми" росіяни залучають штучний інтелект.

Розвідка: Росія перетворює книжкову індустрію на поле тотальної цензури

Кремль вимагає жорсткої цензури у російській літературі. Ідеться у згадки у книжках про "нетрадиційні відносини", "екстремізм", наркотики чи ненормативну лексику.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

"У найбільшому російському книжковому холдингу "Ексмо-АСТ" заявили про колосальні витрати на перевірку літератури через усе жорсткіші вимоги влади до "забороненого контенту". Кожну з десятків тисяч книг доводиться переглядати на предмет згадок про "нетрадиційні відносини", "екстремізм", наркотики чи ненормативну лексику", — зазначають у розвідці.

Для перевірки цензури залучають як редакторів, так і штучний інтелект. Перевірка ШІ коштує 20–30 рублів за примірник, а робота людей – до третини часу редакторів, що становить 2–3 млрд рублів в рік. А це майже сьома частина виручки видавництва.

Книжкову цензуру за допомоги ШІ російська влада планує запровадити скрізь. Спеціальну програму вже зараз розробляє мінцифри. 

Крім того, влада розширила перелік "забороненої лайки" з 4 до 14 слів. Якщо ці норми почнуть застосовувати на практиці, то під заборону можуть потрапити до 30 % класичних творів.

Формально продаж книг авторів, визнаних "іноагентами", не заборонений. Однак магазини відмовляються їх просувати, побоюючись переслідувань. Частина авторів уже зазнала цензури – їхні книги вилучені з продажу та арештовані. 

Російська книжкова спілка вже попередила книгарні: якщо після 1 вересня вони продовжать продавати книги "іноагентів", то не зможуть претендувати на підтримку муніципалітетів в оренді та рекламі, перебувати в статусі соціального підприємництва, брати участь у муніципальних конкурсах, бути постачальником книг у школи та бібліотеки. 

Таким чином, книжковий ринок у росії опинився під тотальною цензурою: видавці витрачають ресурси не на розвиток, а на пошук "заборонених" слів, тем і навіть думок, а держава дедалі більше демонструє страх перед вільним словом.
