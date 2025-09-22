У передмісті Херсона через російські обстріли двоє постраждалих, — ОВА

Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. У селищі Білозерка через російські обстріли постраждали дві жінки.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Медична допомога знадобилася жительці Білозерки, яка постраждала через російський обстріл.
У 58-річної жінки, яка на момент ворожого удару перебувала вдома, діагностували контузію, струс головного мозку та вибухову травму. Вона в лікарні.
Також до лікарні звернулась жителька Білозерки, котра постраждала через російський обстріл напередодні. 52-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, струс головного мозку та контузію.
Її шпиталізували для надання меддопомоги.
- Вдень російська армія атакувала селища Нововоронцовка і Новорайськ Бериславського району Херсонської області.