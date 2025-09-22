Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У передмісті Херсона через російські обстріли двоє постраждалих, — ОВА

Унаслідок обстрілів Білозерки постраждали дві жінки.

У передмісті Херсона через російські обстріли двоє постраждалих, — ОВА
наслідки обстрілу Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона. У селищі Білозерка через російські обстріли постраждали дві жінки.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Медична допомога знадобилася жительці Білозерки, яка постраждала через російський обстріл.

У 58-річної жінки, яка на момент ворожого удару перебувала вдома, діагностували контузію, струс головного мозку та вибухову травму. Вона в лікарні.

Також до лікарні звернулась жителька Білозерки, котра постраждала через російський обстріл напередодні. 52-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, струс головного мозку та контузію. 

Її шпиталізували для надання меддопомоги.
﻿
