Росіяни атакували Полтавщину безпілотниками, в результаті сталася пожежа на підприємстві

Сьогодні ввечері Полтавщина перебувала під атакою російських безпілотників.
Про це повідомила Полтавська ОВА.
Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС.
Також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі.
В обох випадках обійшлося без постраждалих.
Як повідомлялося, уночі 18 вересня росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Полтавській області. Через це були затримки поїздів.