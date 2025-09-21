Росіяни атакували Полтавщину безпілотниками, в результаті сталася пожежа на підприємстві

Також зафіксовано падіння дрона в Миргородському районі.

Сьогодні ввечері Полтавщина перебувала під атакою російських безпілотників.

Про це повідомила Полтавська ОВА.

Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС.

Також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, уночі 18 вересня росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Полтавській області. Через це були затримки поїздів.