ООН: удари російських дронів по прифронтових містах України визнані злочинами проти людяності

Особливо вразливими залишаються літні люди на лінії фронту, які не мають можливості евакуюватися.

Фото: ukrinform.ua

Російські військові систематично завдають дронових ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури. Дії ЗС РФ  визнані злочинами проти людяності.

Про це йдеться у звіті Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України.

Як ідеться у звіті Комісії, атаки здійснюються з позицій на лівому березі Дніпра на відстані понад 300 км. Дрони оснащені системами спостереження та можуть переслідувати цивільних у режимі реального часу, скидаючи на них вибухівку. 

Зафіксовані удари по каретах швидкої допомоги та рятувальних службах, що унеможливлює надання допомоги пораненим.

У травні цього року Комісія встановила, що масовані атаки безпілотників на Херсонщині мають ознаки злочинів проти людяності у вигляді вбивств. Нині є докази, що аналогічні удари були завдані по Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Російські телеграм-канали, пов’язані з підрозділами БпЛА, публікували відео з убивствами та пораненнями цивільних, а також погрози з анонсами нових нападів. Це, за оцінкою Комісії, є воєнним злочином — посяганням на людську гідність.

У Комісії ООН наголошують, що дії РФ призвели до масового вимушеного переміщення цивільного населення та фактично перетворили цілі населені пункти на непридатні для життя: зруйновані будинки, зупинений громадський транспорт, закриті магазини та відсутні базові послуги.

Водночас, Комісія не змогла перевірити заяви російської влади про нібито українські удари безпілотників через відсутність доступу до окупованих територій та відмову РФ надати інформацію.

Голова Комісії Ерік Мьосе підкреслив, що за три з половиною роки війни мирне населення зазнало "невимовних страждань та суворих випробувань". Особливо вразливими залишаються літні люди на лінії фронту, які не мають можливості евакуюватися та залишаються під загрозою повторних атак.

Крім того, комісія ООН продовжує розслідувати практику депортації та переміщення дорослих цивільних осіб з районів Запорізької області, що перебувають під контролем Росії.

"Розслідування атак безпілотників малої дальності, а також депортацій та переміщень, свідчать про скоординовані та організовані дії російської влади, спрямовані на подальше захоплення територій та зміцнення своїх позицій на підконтрольних їй землях України, при цьому змушуючи місцеве населення тікати", — ідеться у звіті.

Наголошується, що повторні обстріли поступово знищували цілі населені пункти. Багато постраждалих втратили близьких, їхні будинки були зруйновані, а умови життя стали непридатними. 

  • Херсон та область щодня перебувають під російськими обстрілами з FPV-дронів. Окупанти скидають вибухівку на мирних мешканців. 
﻿
