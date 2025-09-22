Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
До 15 років ув'язнення засудили агента ГРУ, який коригував удари по Запоріжжю

Чоловіка завербували через хористку в церкві УПЦ (МП), яка втекла на ТОТ Запоріжжя.

До 15 років ув'язнення засудили агента ГРУ, який коригував удари по Запоріжжю
Фото: СБУ

15 років тюрми отримав агент російської воєнної розвідки, який коригував удари по Запоріжжю та збирав інформацію для ГРУ.

Про це інформує СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який шпигував для ворога на підконтрольній Україні території Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, зловмисник коригував ракетно-бомбові, дронові та артилерійські удари рашистів по прифронтових селищах регіону. Ворожі завдання виконував завербований окупантами охоронець місцевого дитсадка.

Щоб залучити чоловіка до співпраці, російське гру задіяло його знайому – хористку в церкві УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину території області та увійшла до агентурного апарату рф.

Саме через неї зрадник тримав зв’язок із куратором, з яким координував свою розвідувально-підривну діяльність.

Агент ГРУ передавав окупантам локації цивільної забудови та об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Як встановило розслідування, за його наведенням наприкінці 2023 року рашисти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ. Унаслідок ворожої атаки загинув 43-річний цивільний, а багато приватних осель були повністю зруйновані.

Контррозвідка СБУ затримала зрадника у січні 2024 року. Під час обшуків у нього вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, з якого він контактував зі «зв’язковою» гру рф.

На підставі доказової бази, зібраної слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
