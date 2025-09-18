Росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Полтавській області. Є затримки поїздів

Уночі російська армія атакувала залізничну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської області. Поранено одну людину.
На місці ударів спалахнули пожежі, повідомив голова ОВА. Рятувальники їх локалізували.
В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок нічного обстрілу Полтавської області та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні задіяли резервні тепловози. Наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:
- №102 Херсон – Краматорськ,
- №63/111 Харків, Ізюм – Львів,
- №64/112 Львів – Харків, Ізюм,
- 791 Кременчук – Київ.
"Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано – поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", – повідомила УЗ.
- Цього місяця Росія активізувала удари по залізниці. Вчора ворог завдав удару по підстанціях, що її живлять. Унаслідок цього затримувалися десятки поїздів.