На Київщині розкрили схему з торгівлі людьми

Правоохоронці викрили у Київській області схему з торгівлі людьми для трудової експлуатації та незаконної легалізації іноземців.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

За даними поліції, організував злочинну діяльність 51-річний громадянин Китаю, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Йому допомагали ще двоє китайців, громадянка Таїланду, а також п’ятеро українців.

“Зловмисники, через своїх спільників за кордоном, завербували 13 громадян Узбекистану віком від 22 до 42 років, пропонуючи високі заробітки”, - розповіли правоохоронці.

Підозрювані незаконно утримували іноземців на агропідприємстві та примушували до сільськогосподарських робіт, а умови праці та проживання потерпілих були вкрай жорсткими та принизливими.

Пересування громадян Узбекистану суворо обмежувалось, паспорти іноземці змушені були віддати “працедавцю”, а обіцянки високого заробітку виявились обманом.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили кошти гривні та валютіна загальну суму майже 3 млн гривень, п’ять автомобілів, банківські картки, оргтехніку та сервери, паспорти громадян Узбекистану, мобільні телефони та сім-картки, документи для легалізації іноземців.

Організатора, його основну спільницю та ще двох учасників злочинної групи поліцейські затримали, всім їм повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.