На Запорізькому напрямку росіяни відправляють своїх поранених у «розвідку боєм»

Евакуації з поля бою немає.

На Запорізькому напрямку росіяни відправляють своїх поранених у «розвідку боєм»
російські окупанти, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Російське командування на Запорізькому напрямку змушує поранених солдатів виходити на «розвідку боєм», фактично прирікаючи їх на смерть, повідомляє рух опору «Атеш».

Агент руху з-поміж числа військових РФ, який проходить службу у 247-му гвардійському десантно-штурмовому полку, повдіомив, що солдатів, які отримали поранення, змушують виявляти позиції Сил оборони України. У разі відмови їм погрожують розстрілом.

Водночас евакуації з поля бою немає, тож навіть легке поранення стає смертельним. У таких умовах командування вважає за «доцільніше» використати поранених як живий щит, ніж витрачати ресурси на їхнє лікування.

«Розвідка боєм» нерідко проводиться без зброї та захисного спорядження. Як наслідок, поранений гине або від вогню українських захисників, або від рук власних співслужбовців.
