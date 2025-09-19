Зеленський утворив Офіс військового омбудсмана

Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський утворив Офіс військового омбудсмана

Його структуру та штатний розпис визначить військовий омбудсман.

Зеленський утворив Офіс військового омбудсмана
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський підписав указ про утворення Офісу Військового омбудсмана.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Згідно з документом, Офіс буде постійно діючим допоміжним органом при президентові. Його структуру та штатний розпис визначає військовий омбудсман у межах затвердженої граничної чисельності.

Фінансове та інше забезпечення діяльності Офісу здійснюватиме Державне управління справами залежно від обсягу виділених коштів.

Зеленський також ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову (Кобилинську), яка до цього була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Військовий омбудсман

  • Створення інституції військового обмудсмана, який би захищав права військовослужбовців, анонсували ще в грудні 2024-го. Законопроєкт про обмудсмена подали в Раду з травня цього року. У червні його ухвалили в першому читанні, а почати розгляд у другому читанні можуть уже сьогодні.
  • Із закликом ухвалити законопроєкт для захисту прав військових нещодавно мітингували в Києві.
  • Військовий омбудсман, відповідно до закону, є посадовцем, через якого президент здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони з питань дотримання органами військового управління і військовим командуванням прав військових. Омбудсмен призначатиметься на термін у п'ять років президентом. Одна і та сама людина не зможе претендувати на посаду більш ніж два строки поспіль. 
  • Військовим омбудсманом повинна бути людина від 30 років з вищою освітою не нижче ступеня магістра, яка вільно володіє державною мовою і має "високі моральні якості та бездоганну репутацію". При цьому омбудсменом не може бути людина зі статусом військовослужбовця. 
  • Про те, що змінить військовий обмудсмен, читайте в матеріалі "На захисті військових. Коли запрацює інститут Військового омбудсмана?" а також – в матеріалі "Як законопроєкт про військового омбудсмана може розв'язати проблему СЗЧ і що пропонують у Раді".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies