Зеленський утворив Офіс військового омбудсмана

Володимир Зеленський підписав указ про утворення Офісу Військового омбудсмана.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Згідно з документом, Офіс буде постійно діючим допоміжним органом при президентові. Його структуру та штатний розпис визначає військовий омбудсман у межах затвердженої граничної чисельності.
Фінансове та інше забезпечення діяльності Офісу здійснюватиме Державне управління справами залежно від обсягу виділених коштів.
Зеленський також ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову (Кобилинську), яка до цього була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Військовий омбудсман
- Створення інституції військового обмудсмана, який би захищав права військовослужбовців, анонсували ще в грудні 2024-го. Законопроєкт про обмудсмена подали в Раду з травня цього року. У червні його ухвалили в першому читанні, а почати розгляд у другому читанні можуть уже сьогодні.
- Із закликом ухвалити законопроєкт для захисту прав військових нещодавно мітингували в Києві.
- Військовий омбудсман, відповідно до закону, є посадовцем, через якого президент здійснює демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони з питань дотримання органами військового управління і військовим командуванням прав військових. Омбудсмен призначатиметься на термін у п'ять років президентом. Одна і та сама людина не зможе претендувати на посаду більш ніж два строки поспіль.
- Військовим омбудсманом повинна бути людина від 30 років з вищою освітою не нижче ступеня магістра, яка вільно володіє державною мовою і має "високі моральні якості та бездоганну репутацію". При цьому омбудсменом не може бути людина зі статусом військовослужбовця.
