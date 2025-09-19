Зеленський утворив Офіс військового омбудсмана

Його структуру та штатний розпис визначить військовий омбудсман.

Володимир Зеленський підписав указ про утворення Офісу Військового омбудсмана.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Згідно з документом, Офіс буде постійно діючим допоміжним органом при президентові. Його структуру та штатний розпис визначає військовий омбудсман у межах затвердженої граничної чисельності.

Фінансове та інше забезпечення діяльності Офісу здійснюватиме Державне управління справами залежно від обсягу виділених коштів.

Зеленський також ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову (Кобилинську), яка до цього була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

