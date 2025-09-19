Головне за п’ятницю, 19 вересня: контрнаступ на Донецькому напрямку, 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Бойові дії на Донеччині, 124 бойових зіткнення, ворожі обстріли, російські МІГи в повітряному просторі Естонії . Яким запам’ятається 1304-й день повномасштабної війни.

Єврокомісія сьогодні, 19 вересня, схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії.

Деталі про нові обмежувальні заходи озвучили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і топдипломатка блоку Кая Каллас.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російські удари, зокрема по будівлі представництва Євросоюзу в Києві. 19-й пакет санкцій є відповіддю на ескалацію. Фон дер Ляєн заявила, що Брюссель хоче відрізати Росію від доходів з викопного палива та заборонити імпорт зрідженого природного газу на ринки Європи.

Також до списку пропонують додати ще 118 суден російського тіньового флоту.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 вересня відбулося 124 бойових зіткнення.

Понад третина боєзіткнень з початку доби (47) - на Покровському напрямку. На Новопавлівському напрямку відбулось ще 28 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 вересня – в новині.

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на Донецькому напрямку, зокрема в районах Покровська та Добропілля, повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, саме там росіяни намагалися розгорнути один зі своїх ключових наступів, проте українські захисники зірвали їхні плани та завдали значних втрат.

Президент подякував усім підрозділам, задіяним у боях на цьому напрямку: 79-й та 82-й десантно-штурмовим бригадам, штурмовим підрозділам — 1-му, 33-му, 225-му, 425-му штурмовим полкам, а також 14-й бригаді Національної гвардії України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров в інтерв’ю телеканалу CNN заявив, що наразі між Україною та Росією йдуть переговори лише з гуманітарних питань.

“Ми зустрічалися двічі в Саудівській Аравії, двічі в Європі – в Парижі та в Лондоні – і брали участь у трьох зустрічах у Туреччині. Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених", – розповів Умєров на питання, чи йдуть переговори між Росією та Україною про завершення війни.

Водночас Умєров зауважив, що європейські лідери разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де були досягнуті домовленості про проведення двосторонніх і тристоронніх зустрічей. “Отже, на цьому етапі, думаю, чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі”, — сказав Умєров.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни російськими винищувачами.

Інцидент стався над Фінською затокою, де три винищувачі МІГ-31 РФ без дозволу вилетіли в повітряний простір Естонії та перебували там 12 хвилин.

"Росія вчетверте порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, за участю трьох винищувачів, які потрапили до нашого повітряного простору, є безпрецедентно зухвалим", – сказала міністр закордонних справ Маргус Цахна.

Естонія запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!