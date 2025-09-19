Естонія запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал відреагував на порушення повітряного простору своєї країни винищувачами РФ.
“Уряд Естонії вирішив запросити консультації з НАТО за статтею 4”, - написав Крістен Міхал.
Він наголосив, що таке порушення є абсолютно неприйнятним.
-
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни російськими винищувачами.
-
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС швидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії після інциденту в Естонії.
- Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ 10 вересня.