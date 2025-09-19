Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

Естонія запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу

Це сталось через вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії.

Естонія запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу
Штаб-квартира НАТО
Фото: nato.int

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал відреагував на порушення повітряного простору своєї країни винищувачами РФ.

“Уряд Естонії вирішив запросити консультації з НАТО за статтею 4”, - написав Крістен Міхал.

Він наголосив, що таке порушення є абсолютно неприйнятним. 
