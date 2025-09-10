Речник уряду Польщі заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ

Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ.

Про це Шлапка заявив в ефірі Polsat News.

Зазначимо, що 4-та стаття зобов'язує країни-учасниці НАТО проводити консультації, якщо один із членів Альянсу вважає, що його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою.

Нагадаємо, раніше видання Reuters із посиланням на джерела повідомило, що НАТО не розглядає російські дрони в Польщі як атаку Росії. Втім в Альянсі визнали, що є ознаки навмисного вторгнення дронів.

Згодом речниця НАТО заявила, що ППО Альянсу “зустріло” численні безпілотники у повітряному просторі Польщі. Втім Вона не зазначила, чиї це були безпілотники. За її словами, генсек НАТО Марк Рютте підтримує зв'язок з польським керівництвом, а Альянс тісно консультується з Польщею.