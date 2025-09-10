Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Корнієнко: загроза "центрам прийняття рішень" є. Але Рада готова перенести систему і голосувати "руками-ногами"

Перший віцеспікер вважає, що цього політичного сезону Україна зіткнулася з новим викликом – загрозою ударів по будівлях інституцій. 

Корнієнко: загроза "центрам прийняття рішень" є. Але Рада готова перенести систему і голосувати "руками-ногами"
Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко
Фото: Зоряна Стельмах

Російський удар по будівлі Кабінету міністрів ракетою "Іскандер" доводить, що загроза так званим центрам ухвалення рішень існує. Але депутати готові голосувати поза межами ВР, сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко під час дискусії, організованої LB і EFI Group у межах "Нової країни". 

Така ескалація може впливати на роботу внутрішніх інституцій. Тож цей виклик є новим фактором.

"Організаційно, думаю, якщо, дай Бог, не буд жертв людських, ми знайдемо, як голосувати. руками, ногами, якщо треба буде бюджет приймати і платити військовим – перенесемо систему", – пояснив він. 

  • Під час удару по Києву минулої неділі Росія вперше атакувала будівлю Кабінету міністрів. Спершу були дані, що будівлю пошкодили уламки дрона, але згодом з'ясували, що ворог використав ракету "Іскандер". Її бойова частина не розірвалася. 
