До Києва прибув президент Фінляндії Александр Стубб.

На столичному залізничному вокзалі його зустріли міністр закордонних справ Андрій Сибіга і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Стубб говоритиме сьогодні з президентом Володимиром Зеленським про безпекові проєкти, євроінтеграцію, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для України, повідомив Єрмак.

Також у розмові лідерів буде йтися про посилення тиску на Росію, санкції та важливість стійкого миру.

Зазначимо, Стубб переконаний, що мотивувати Росію закінчити війну можна лише шляхом санкцій проти країн, які продовжують торгувати з нею і допомагати її військовій промисловості.