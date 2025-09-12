До Києва приїхав міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва.

Про це повідомили у польському МЗС.

На київському залізничному вокзалі Сікорського зустрів український колега Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що окрім Сікорського зустрів на вокзалі американську журналістку та історитикиню Енн Епплбом.

“На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом”, ‒ написав український міністр на соцплатформі X.

За словами Сибіги, сьогодні відбудуться переговори “про нашу спільну безпеку, вступ України до ЄС та НАТО, а також про тиск на Москву”.

Фото: x.com/PolandMFA

Атака на Польщу 10 вересня

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.

НАТО, членом якого є Польща, провело консультації.

Потім стало відомо, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск погодився на пропозицію українського президента Володимира Зеленського і відправить до України військових навчатися протидії дронам. Польська сторона тримає контакт з міністром оборони України і головкомом.

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами заявив, що цей інцидент міг бути помилкою.

Через напад російських дронів Польща ініціювала засідання Ради безпеки ООН, яка збереться сьогодні позачергово.