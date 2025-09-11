«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський: сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на вторгнення дронів РФ до Польщі

Пріоритети – це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту.

Зеленський: сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на вторгнення дронів РФ до Польщі
Володимир Зеленський
Фото: ABC News

Президент Володимир Зеленський заявив, що після вчорашнього цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю. 

Президент зазначив, що зараз триває наповнення цього пакету. 

Пріоритети – це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми. 

Йде робота й проти різних схем обходу санкцій – готується спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.

Також йде робота над продовженням синхронізації санкцій. Відучора в юрисдикції України запрацювали санкції Британії, які були застосовані проти Росії та повʼязаних з нею субʼєктів. Також уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Наступний етап – санкції Японії, вже цього місяця має бути завершена синхронізація. 

Україна разом з партнерами готує й синхронізацію санкцій України в інших юрисдикціях. Триває робота з Канадою та Британією. Від початку цього року запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти повʼязаних з ними осіб з інших країн. 

Серед цих санкцій обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив. 

“Найважливіше, що рекомендації України стають частиною санкцій партнерів. Дякую всім, хто допомагає”, – зазначив Зеленський.
