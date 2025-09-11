Росіяни атакували FPV-дроном автомобіль поліції на Харківщині

Сьогодні під час патрулювання території поблизу Осинового Куп’янського району Харківської області службовий поліцейський автомобіль потрапив під удар ворожого FPV-дрона.

Про це повідомила Нацполіція.

"У транспортному засобі перебувало п’ятеро поліцейських. Внаслідок влучання поранення отримали троє із них. Усім постраждалим надається медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Раніше також повідомлялося, що росіяни обстріляли автомобіль швидкої допомоги.