У селищі Ківшарівка Куп’янського району внаслідок російського обстрілу постраждали двоє медиків, які їхали на виклик.

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківщини.

“Сьогоднішній ранок почався не з гарних новин… О 09:40 у селищі Ківшарівка під час артобстрілу постраждала бригада №2307. Постраждали наші колеги: парамедик та медичний технік”, - ідеться в дописі.

Також пошкоджено автомобіль.

“Бригада їхала на виклик, щоб рятувати життя… але сама опинилася під вогнем. Попри все, виклик був завершений іншою бригадою. Ви - справжні герої. Бажаємо нашим колегам швидкого одужання та дякуємо кожному, хто продовжує стояти на варті життя”, - зазначили у Центрі.

19 серпня у Куп’янському районі під час виїзду за викликом російський дрон влучив у автівку швидкої допомоги, внаслідок чого двоє медпрацівників зазнали вибухових поранень.