МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
На Харківщині росіяни обстріляли автомобіль швидкої допомоги

Постраждали парамедик та медичний технік. 

У селищі Ківшарівка Куп’янського району внаслідок російського обстрілу постраждали двоє медиків, які їхали на виклик.

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківщини. 

“Сьогоднішній ранок почався не з гарних новин… О 09:40 у селищі Ківшарівка під час артобстрілу постраждала бригада №2307. Постраждали наші колеги: парамедик та медичний технік”, - ідеться в дописі.

Також пошкоджено автомобіль.

“Бригада їхала на виклик, щоб рятувати життя… але сама опинилася під вогнем. Попри все, виклик був завершений іншою бригадою. Ви - справжні герої. Бажаємо нашим колегам швидкого одужання та дякуємо кожному, хто продовжує стояти на варті життя”, - зазначили у Центрі.

19 серпня у Куп’янському районі під час виїзду за викликом російський дрон влучив у автівку швидкої допомоги, внаслідок чого двоє медпрацівників зазнали вибухових поранень.
