Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Війна

Росія за добу вдарила по 18 населених пунктів Харківщини, постраждали 10 людей

Ворог застосував по області керовані авіаційні бомби і дрони.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Скріншот відео Харківської ОВА

Протягом минулої доби Росія завдала ударів по 18 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Ківшарівка Куп'янської громади постраждали 59-річний чоловік і 52-річна жінка – працівники екстреної медичної допомоги, а також 59-річний чоловік; у селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 83-річна і 55-річна жінки та 50-річний чоловік; у селі Погонівка Барвінківськоїт громади постраждали 59-річний чоловік і 54-річна жінка; у селі Борова постраждала 75-річна жінка; у с. Федорівка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік.

Ворог застосовував по області різні види озброєння: 

  • чотири керовані авіаційні бомби; 
  • вісім безпілотників типу “Герань-2”;
  • 6 fpv-дронів та один дрон невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приміщення ліцею і дошкільного навчального закладу, 9 приватних будинків, 8 господарчих споруд, гараж, автомобіль (с. Грушівка); автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Ківшарівка), гараж (с. Горяне), приватний будинок (с. Катеринівка);
  • у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Гороховатка), приватний будинок (с. Підлиман), приватні будинки (с. Федорівка), приватний будинок, автомобіль (с. Погонівка), ванжний автомобіль (м. Барвінкове), багатоквартирний і приватний будинки, а також горіла лісова підстилка на площі 3 га (сел. Борова).
