Росія за добу вдарила по 18 населених пунктів Харківщини, постраждали 10 людей

Протягом минулої доби Росія завдала ударів по 18 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У селі Ківшарівка Куп'янської громади постраждали 59-річний чоловік і 52-річна жінка – працівники екстреної медичної допомоги, а також 59-річний чоловік; у селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 83-річна і 55-річна жінки та 50-річний чоловік; у селі Погонівка Барвінківськоїт громади постраждали 59-річний чоловік і 54-річна жінка; у селі Борова постраждала 75-річна жінка; у с. Федорівка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік.
Ворог застосовував по області різні види озброєння:
- чотири керовані авіаційні бомби;
- вісім безпілотників типу “Герань-2”;
- 6 fpv-дронів та один дрон невстановленого типу.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено приміщення ліцею і дошкільного навчального закладу, 9 приватних будинків, 8 господарчих споруд, гараж, автомобіль (с. Грушівка); автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Ківшарівка), гараж (с. Горяне), приватний будинок (с. Катеринівка);
- у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Гороховатка), приватний будинок (с. Підлиман), приватні будинки (с. Федорівка), приватний будинок, автомобіль (с. Погонівка), ванжний автомобіль (м. Барвінкове), багатоквартирний і приватний будинки, а також горіла лісова підстилка на площі 3 га (сел. Борова).