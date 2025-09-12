Росія за добу вдарила по 18 населених пунктів Харківщини, постраждали 10 людей

Протягом минулої доби Росія завдала ударів по 18 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Ківшарівка Куп'янської громади постраждали 59-річний чоловік і 52-річна жінка – працівники екстреної медичної допомоги, а також 59-річний чоловік; у селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 83-річна і 55-річна жінки та 50-річний чоловік; у селі Погонівка Барвінківськоїт громади постраждали 59-річний чоловік і 54-річна жінка; у селі Борова постраждала 75-річна жінка; у с. Федорівка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік.

Ворог застосовував по області різні види озброєння:

чотири керовані авіаційні бомби;

вісім безпілотників типу “Герань-2”;

6 fpv-дронів та один дрон невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: