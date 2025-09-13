Сейм Польщі ухвалив закон про допомогу українцям після вето президента

Скандальні поправки про "бандерівську ідеологію" було відхилено.

Нижня палата польського парламенту схвалила зміни до закону, який регулює легальний статус українців, що втекли до Польщі від повномасштабного російського вторнення, та виплату їм допомоги.

Як пише Polska Agencja Prasowa, нова редакція закону прив'язала право українців отримувати виплату на дитину за програмою "800+" до працевлаштування. Іноземці мають отримувати не менше 50% мінімальної зарплати.

Влада перевірятиме, чи працюють біженці, і чи не залишили вони територію Польщі. В разі невідповідності умовам виплати можуть бути призупинені.

Закон, схвалений Сеймом, продовжує легальне перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року, проте позбавляє деяких послуг, пов'язаних з охороною здоров'я.

Водночас деякі ініціативи від опозиції, наприклад, щодо засудження "бандерівської ідеології" чи негайного скасування допомоги у будь-якому обсязі, не отримали підтримки коаліції і до документа не потрапили.

Далі слово за польським Сенатом.