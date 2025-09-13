Сейм Польщі ухвалив закон про допомогу українцям після вето президента

Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоВійна

Сейм Польщі ухвалив закон про допомогу українцям після вето президента

Скандальні поправки про "бандерівську ідеологію" було відхилено.

Сейм Польщі ухвалив закон про допомогу українцям після вето президента
Сейм Польщі
Фото: EPA/UPG

Нижня палата польського парламенту схвалила зміни до закону, який регулює легальний статус українців, що втекли до Польщі від повномасштабного російського вторнення, та виплату їм допомоги.

Як пише Polska Agencja Prasowa, нова редакція закону прив'язала право українців отримувати виплату на дитину за програмою "800+" до працевлаштування. Іноземці мають отримувати не менше 50% мінімальної зарплати.

Влада перевірятиме, чи працюють біженці, і чи не залишили вони територію Польщі. В разі невідповідності умовам виплати можуть бути призупинені.

Закон, схвалений Сеймом, продовжує легальне перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року, проте позбавляє деяких послуг, пов'язаних з охороною здоров'я.

Водночас деякі ініціативи від опозиції, наприклад, щодо засудження "бандерівської ідеології" чи негайного скасування допомоги у будь-якому обсязі, не отримали підтримки коаліції і до документа не потрапили.

Далі слово за польським Сенатом. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies