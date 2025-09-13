«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Росіяни вдарили дронами по громаді на Чернігівщині, поранені люди

Один потерпілий у лікарні, інша не потребувала госпіталізації.

Росіяни вдарили дронами по громаді на Чернігівщині, поранені люди
наслідки російського обстрілу Чернігівщини 13 вересня 2025 року

Удень 13 вересня Росія атакувала ударними безпілотниками Семенівську громаду на Чернігівщині й поранила людей.

Як повідомив керівник ОВА В’ячеслав Чаус, один з дронів влучив у подвір’я житлового будинку в Семенівці.

наслідки російського обстрілу Чернігівщини 13 вересня 2025 року
наслідки російського обстрілу Чернігівщини 13 вересня 2025 року

«Осколкового поранення зазнав 51-річний місцевий мешканець. Зараз він отримує необхідну допомогу у медичному закладі. Ще одна місцева мешканка, яка отримала легке ушкодження, не потребувала допомоги», - зазначив Чаус.

Очільник області додав, що ворожа атака пошкодила також обʼєкт енергоінфраструктури. 

«Наразі без електропостачання залишаються 7 населених пунктів громади. Місцева критична інфраструктура, зокрема лікарня, працює у штатному режимі. На території громади розгорнуто чотири пункти незламності», - повідомив Чаус.
