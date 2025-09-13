Удень 13 вересня Росія атакувала ударними безпілотниками Семенівську громаду на Чернігівщині й поранила людей.
Як повідомив керівник ОВА В’ячеслав Чаус, один з дронів влучив у подвір’я житлового будинку в Семенівці.
«Осколкового поранення зазнав 51-річний місцевий мешканець. Зараз він отримує необхідну допомогу у медичному закладі. Ще одна місцева мешканка, яка отримала легке ушкодження, не потребувала допомоги», - зазначив Чаус.
Очільник області додав, що ворожа атака пошкодила також обʼєкт енергоінфраструктури.
«Наразі без електропостачання залишаються 7 населених пунктів громади. Місцева критична інфраструктура, зокрема лікарня, працює у штатному режимі. На території громади розгорнуто чотири пункти незламності», - повідомив Чаус.