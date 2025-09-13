Один потерпілий у лікарні, інша не потребувала госпіталізації.

Удень 13 вересня Росія атакувала ударними безпілотниками Семенівську громаду на Чернігівщині й поранила людей.

Як повідомив керівник ОВА В’ячеслав Чаус, один з дронів влучив у подвір’я житлового будинку в Семенівці.

наслідки російського обстрілу Чернігівщини 13 вересня 2025 року

«Осколкового поранення зазнав 51-річний місцевий мешканець. Зараз він отримує необхідну допомогу у медичному закладі. Ще одна місцева мешканка, яка отримала легке ушкодження, не потребувала допомоги», - зазначив Чаус.

Очільник області додав, що ворожа атака пошкодила також обʼєкт енергоінфраструктури.

«Наразі без електропостачання залишаються 7 населених пунктів громади. Місцева критична інфраструктура, зокрема лікарня, працює у штатному режимі. На території громади розгорнуто чотири пункти незламності», - повідомив Чаус.