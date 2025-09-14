У Київському районі Харкова вчора сталася смертельна ДТП, відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Аварія сталася близько 22:50 по вулиці Тюринській.

Водій автомобіля “Renault” не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонний стовп.

Унаслідок зіткнення 36-річний водій загинув, 19, 23, 28-річні пасажири з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до медичного закладу.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Досудове розслідування триває.