На Сумщині через російську агресію постраждали цивільні (оновлено)

Під російськими обстрілами опинилися Сумська, Тростянецька та Юнаківська громади.

На Сумщині через російську агресію постраждали цивільні (оновлено)
Фото: Wikimedia

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали пʼятеро цивільних. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Тростянецькій громаді поранень зазнали 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років. Вони з неважкими ушкодженнями.

У Сумській громаді під час збиття одного з ворожих БпЛА уламками поранено 29-річну жінку, її госпіталізували.

В Юнаківській громаді постраждав 69-річний чоловік. Його з множинними травмами госпіталізували. 

Медики надають необхідну допомогу пораненим. 

Оновлення. Пізніше стало відомо, що ще двоє мешканців Тростянця звернулися по медичну допомогу – 16-річний хлопець та 30-річна жінка. Їх обстежують і надають необхідну допомогу.

У Юнаківській громаді кількість постраждалих також зросла до двох. Медичної допомоги потребувала 75-річна жінка, вона лікується амбулаторно.

  • 14 вересня пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по полі на околиці села у Боромлянській громаді Сумської області, де збирали урожай. Поранені 11 людей.
