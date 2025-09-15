На Сумщині через російську агресію постраждали цивільні (оновлено)

Під російськими обстрілами опинилися Сумська, Тростянецька та Юнаківська громади.

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали пʼятеро цивільних. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Тростянецькій громаді поранень зазнали 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років. Вони з неважкими ушкодженнями.

У Сумській громаді під час збиття одного з ворожих БпЛА уламками поранено 29-річну жінку, її госпіталізували.

В Юнаківській громаді постраждав 69-річний чоловік. Його з множинними травмами госпіталізували.

Медики надають необхідну допомогу пораненим.

Оновлення. Пізніше стало відомо, що ще двоє мешканців Тростянця звернулися по медичну допомогу – 16-річний хлопець та 30-річна жінка. Їх обстежують і надають необхідну допомогу.

У Юнаківській громаді кількість постраждалих також зросла до двох. Медичної допомоги потребувала 75-річна жінка, вона лікується амбулаторно.