На Сумщині через російську агресію постраждали цивільні (оновлено)

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині постраждали пʼятеро цивільних. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
У Тростянецькій громаді поранень зазнали 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років. Вони з неважкими ушкодженнями.
У Сумській громаді під час збиття одного з ворожих БпЛА уламками поранено 29-річну жінку, її госпіталізували.
В Юнаківській громаді постраждав 69-річний чоловік. Його з множинними травмами госпіталізували.
Медики надають необхідну допомогу пораненим.
Оновлення. Пізніше стало відомо, що ще двоє мешканців Тростянця звернулися по медичну допомогу – 16-річний хлопець та 30-річна жінка. Їх обстежують і надають необхідну допомогу.
У Юнаківській громаді кількість постраждалих також зросла до двох. Медичної допомоги потребувала 75-річна жінка, вона лікується амбулаторно.
- 14 вересня пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по полі на околиці села у Боромлянській громаді Сумської області, де збирали урожай. Поранені 11 людей.