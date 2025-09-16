Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія обстріляла Корабельний район Херсона, є поранений

Окупанти вдарили по обласному центру з артилерії.

Росія обстріляла Корабельний район Херсона, є поранений
Фото: З відкритих джерел

Російська армія сьогодні знову обстріляла Херсон, поранення отримав 32-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Орієнтовно о 13:00 російські військові обстріляли з артилерії житлову забудову у Корабельному районі Херсона. 

Під ударом опинився багатоквартирний будинок. Внаслідок “прильоту” в оселях потрощено балкони та вибито шибки. 32-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

“Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості”, ‒ зазначив голова ОВА.
