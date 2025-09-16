Росія обстріляла Корабельний район Херсона, є поранений

Російська армія сьогодні знову обстріляла Херсон, поранення отримав 32-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Орієнтовно о 13:00 російські військові обстріляли з артилерії житлову забудову у Корабельному районі Херсона.
Під ударом опинився багатоквартирний будинок. Внаслідок “прильоту” в оселях потрощено балкони та вибито шибки. 32-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
“Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості”, ‒ зазначив голова ОВА.
