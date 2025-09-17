Росія атакувала Слатине Харківської області. Загинув чоловік (доповнено)

Російська армія вдень 17 вересня атакувала Дергачівську громаду Харківської області. Внаслідок удару в селі Слатине спалахнула пожежа в районі житлових будинків, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За оновленими даними, внаслідок удару загинув чоловік, поранена жінка. Ворог бив з реактивних систем залпового вогню.

"73-річний місцевий житель перебував у гаражі на власному подвір'ї, коли армія рф завдала удару по селищу", – повідомили в ОВА.

Потерпілій жінці – 70 років.

Загроза ударів зберігається.