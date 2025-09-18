Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: В Росії очікують скорочення кількості населення на 25% у найближчі 50 років

Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах, звідки Москва відправила багато чоловіків на війну в Україну.

ГУР: В Росії очікують скорочення кількості населення на 25% у найближчі 50 років
Ілюстративне фото: росіяни у Пскові
Фото: фотограф Дмітрій Марков в Instagram

Згідно із закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу в Росії, кількість населення країни-агресорки в найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. 

Уже зараз російські підприємства відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів.

"Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах, звідки Москва вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинній війні проти України. Розпочата росією війна - одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора", - зазначили в ГУР.

Під час бойових дій Росія втратила 1 млн солдатів вбитими і пораненими: більшість - чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди. За даними ГУР, аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Причому їх теж активно вербують для участі у війні.

"Такий підхід Кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки ― продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях", - йдеться в повідомленні.

ГУР нагадує, що кожен росіянин, який прагне уникнути смерті на війні, має шанс зберегти життя в межах державного проєкту для здачі в полон "Хочу жить". Для цього необхідно написати у чатбот.
