Війна

Росія вже втратила в Україні близько 1098380 військових.

Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 930 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1098380 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1098380 (+930) осіб 
  • танків – 11191 (+2) 
  • бойових броньованих машин – 23277 (+0) 
  • артилерійських систем – 32879 (+33)
  • РСЗВ – 1491 (+1)
  • засоби ППО – 1217 (+0)
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 60469 (+390)
  • крилаті ракети – 3718 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62000 (+122)
  • спеціальна техніка – 3965 (+0)

Дані уточнюються.
﻿
