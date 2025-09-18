Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Росії судять бійців «Айдару». Прокуратура вимагає до 24 років колонії суворого режиму
У Росії судять бійців «Айдару». Прокуратура вимагає до 24 років колонії суворого режиму

Військовополонених українців звинувачують у «тероризмі» та «насильницькому захопленні влади».

У Росії судять бійців «Айдару». Прокуратура вимагає до 24 років колонії суворого режиму
українські військовополонені "айдарівці"
Фото: Медіазона

У Ростові-на-Дону на засіданні Південного окружного військового суду прокурор запросив від 20 до 24 років колонії суворого режиму для 18 полонених бійців українського батальйону «Айдар», пише російський портал «Медіазона».

Айдарівцям інкримінують «участь у діяльності терористичної організації», «насильницьке захоплення влади» та «проходження підготовки в терористичних цілях».

Андрій Шолик, Дмитро Федченко, Віталій Грузінов, Сергій Никитюк та Віталій Крохалев можуть отримати до 20 років ув’язнення, В’ячеслав Байдюк — 21 рік, Микола Чуприна, Олександр Таранець, Роман Недоступ, Володимир Макаренко і Владислав Єрмолінський — 23 роки, а Тарас Радченко, Семен Забайрачний, Ігор Гайоха і Сергій Калинченко — 24 роки колонії суворого режиму.

Російські прокурори наполягають, аби перші шість років кожен із українців провів у тюрмі, після чого був переведений до колонії суворого режиму.

Раніше у цьому ж процесі фігурували дві жінки — Лілія Прутян та Марина Міщенко, які вже повернулися в Україну в межах обміну полоненими. Їхнє обвинувачення окупанти виділили в окреме провадження.

Під час слідства українські військові повідомляли про тортури на території так званої «ДНР». У жовтні 2024 року засідання у справі були повністю закриті для преси та слухачів через «широкий резонанс» та «загрози учасникам процесу».
