Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині постраждали 6 цивільних

Ворог атакував два райони області дронами та з артилерії.

Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти знову завдали дронових та артилерійських ударів по Нікопольщині та Синельниківщині Дніпропетровської області.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня агресор бив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську громади. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. 59-річна жінка ушпиталена. Решта – на амбулаторному лікуванні. 

Також пошкоджені 15 приватних будинків, 5 господарських споруд, 3 гаражі, 3 парники, авто, лінія електропередач. Понівечений спортклуб. 

На Синельниківщині під обстрілами опинилися Маломихайлівська та Межівська громади. Ворог застосував КАБ і безпілотник. Там поранений 61-річний чоловік, його госпіталізували. Зайнялася адмінбудівля.

  • Унаслідок російського обстрілу у Семенівській громаді на Чернігівщині постраждав водій місцевої пожежної охорони і цивільний.
