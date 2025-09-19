Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині постраждали 6 цивільних

Російські окупанти знову завдали дронових та артилерійських ударів по Нікопольщині та Синельниківщині Дніпропетровської області.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Упродовж дня агресор бив по Нікопольщині FPV-дронами та артилерією. Атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську громади. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. 59-річна жінка ушпиталена. Решта – на амбулаторному лікуванні.
Також пошкоджені 15 приватних будинків, 5 господарських споруд, 3 гаражі, 3 парники, авто, лінія електропередач. Понівечений спортклуб.
На Синельниківщині під обстрілами опинилися Маломихайлівська та Межівська громади. Ворог застосував КАБ і безпілотник. Там поранений 61-річний чоловік, його госпіталізували. Зайнялася адмінбудівля.
- Унаслідок російського обстрілу у Семенівській громаді на Чернігівщині постраждав водій місцевої пожежної охорони і цивільний.