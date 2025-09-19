МВА: росіяни маскують міни під дрова і розкидають по прикордонню Харківщини

Російські війська залишають "дрова-обманки" у прикордонних населених пунктах Харківщини. Усередині дров ховають вибухівку, яка спрацьовує від детонатора.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, місцеві жителі Козачої Лопані надіслали відео, де можна побачити одну з таких мін.

"Російські терористи використовують так звані "дрова-обманки", куди закладають міни з детонаторами та платами ініціації. Коли місцевий житель бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити пічку, міна всередині детонує — людина гине", — каже очільник МВА.

Вячеслав Задоренко зазначає, що нині вже неможливо вивозити людей з Козачої Лопані, Токарівки, Гоптівки, Великих і Малих Проходів, їм доводиться самостійно йти до умовно безпечних точок, звідки їх можуть забрати.