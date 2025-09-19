МВА: росіяни маскують міни під дрова і розкидають по прикордонню Харківщини

Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

МВА: росіяни маскують міни під дрова і розкидають по прикордонню Харківщини

Вивозити цивільних із прикордонних сіл Дергачівської громади неможливо.

МВА: росіяни маскують міни під дрова і розкидають по прикордонню Харківщини
Фото: скріншот

Російські війська залишають "дрова-обманки" у прикордонних населених пунктах Харківщини. Усередині дров ховають вибухівку, яка спрацьовує від детонатора.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За його словами, місцеві жителі Козачої Лопані надіслали відео, де можна побачити одну з таких мін.

"Російські терористи використовують так звані "дрова-обманки", куди закладають міни з детонаторами та платами ініціації. Коли місцевий житель бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити пічку, міна всередині детонує — людина гине", — каже очільник МВА.

Вячеслав Задоренко зазначає, що нині вже неможливо вивозити людей з Козачої Лопані, Токарівки, Гоптівки, Великих і Малих Проходів, їм доводиться самостійно йти до умовно безпечних точок, звідки їх можуть забрати.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies