Росія намагається оскаржити в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17

Раніше це рішення винесла ІСАО.

РФ оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо причетності Росії до збиття в липні 2014 року рейсу MH17.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС РФ.

Російське зовнішньополітичне відомство вважає, що західні держави та ІСАО були упереджені та відкидали аргументи РФ у справі про збиття MH17.

"Рішення Ради ІСАО, таким чином, оскаржено російською стороною за всіма аспектами – за підставами юрисдикції, застосовним правом, фактологією, а також у зв'язку з фатальними порушеннями процедури", – йдеться в повідомленні.

МЗС РФ наголосило, що торік Росія оголосила про вихід зі спору, і це оскарження "жодним чином не означає легітимізацію або визнання російською стороною будь-яких актів Ради ІСАО у цій справі".