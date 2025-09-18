Росія намагається оскаржити в Міжнародному суді ООН свою причетність до збиття рейсу MH17

РФ оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо причетності Росії до збиття в липні 2014 року рейсу MH17.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС РФ.
Російське зовнішньополітичне відомство вважає, що західні держави та ІСАО були упереджені та відкидали аргументи РФ у справі про збиття MH17.
"Рішення Ради ІСАО, таким чином, оскаржено російською стороною за всіма аспектами – за підставами юрисдикції, застосовним правом, фактологією, а також у зв'язку з фатальними порушеннями процедури", – йдеться в повідомленні.
МЗС РФ наголосило, що торік Росія оголосила про вихід зі спору, і це оскарження "жодним чином не означає легітимізацію або визнання російською стороною будь-яких актів Ради ІСАО у цій справі".
- У травні ICAO дійшла висновку, що РФ несе відповідальність за збиття рейсу MH17. Таким чином Росія порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція).
Вирок про авіакастрофу рейсу MH-17 на Донеччині було зачитано 17 листопада 2022. Трьох винуватців, серед яких Ігор Гіркін, засудили до довічного ув'язнення.
Слідчі у справі про збиття "Боїнга" пізніше дійшли висновку, що рішення про переміщення ЗРК "Бук", з якого було здійснено роковий постріл, ухвалював особисто Володимир Путін.