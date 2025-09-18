На Київщині через уламки збитого дрона постраждав чоловік

Він у стані середньої тяжкості.

Унаслідок російської атаки та падіння уламків збитого дрона у Бориспільському районі Київщини була поранена людина.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

«Чоловік 60 років попередньо отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній. Наразі госпіталізується до місцевої лікарні. Більш детальна інформація згодом», - заявив Калашник.