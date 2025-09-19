Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Справа «золотих яєць» у Міноборони: НАБУ і САП завершили розслідування

Компанії завищили ціни на продукти та отримали понад 733 млн грн прибутку, вважає слідство.

Справа «золотих яєць» у Міноборони: НАБУ і САП завершили розслідування
Курячі яйця
Фото: EPA/UPG

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про завершення досудового розслідування у справі про розкрадання державних коштів під час закупівель продуктів для Збройних сил України.

За інформацією НАБУ, ціну на продуктові набори формували за середньою вартістю усіх позицій із каталогу. Така схема дозволяла постачальникам завищувати вартість найбільш ходових товарів і занижувати ціну на малопопулярні чи сезонні продукти.

«На перший погляд порушень не було — загальна ціна комплекту залишалася незмінною. Але картоплю, яку постачали тисячами тонн, продавали втридорога, а ягоди чи фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки», — пояснили в Бюро.

За даними експертиз, дві компанії-постачальниці, які належать одній власниці, незаконно отримали понад 733 млн грн прибутку. Частину цих коштів вивели під виглядом дивідендів та «фінансової допомоги» іншим компаніям, а згодом могли використати для купівлі готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

До схеми був причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів «не помічав» аномалій у цінах.

Після того як інформація стала публічною, співучасники злочину знизили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів. Це дозволило зекономити для державного бюджету 788 млн грн.

За пропозицією НАБУ і САП Міністерство оборони змінило порядок закупівель продуктів. Справу невдовзі передадуть до суду після ознайомлення сторони захисту з матеріалами.

"Золоті яйця": подробиці справи

  • Скандал через ціни на продукти для армії спалахнув іще взимку 2023-го. Про постачання їжі за завищеними цінами неодноразово повідомляли журналісти. Зокрема, Тетяна Ніколаєнко. У її розслідуваннях фігурувала Тетяна Глиняна, чиї компанії були одними з найбільших постачальників для міністерства оборони. 
  • Саме компанії Глиняної постачали сумнозвісні "яйця по 17". А Ніколаєнко з'ясувала, що дві компанії з групи Тетяни Глиняної – "Актив компані" та "Гранд консалт", протягом року реалізовували схему в одній з військових частин. За її даними, загалом компанії з групи Глиняної заробили на цій схемі продажу майна міністерства оборони близько 1,3 млн гривень за місяць. За даними "Наших грошей", Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. 
  • Після скандалу довкола постачань у Міністерстві оборони відмовилися від закупівель продуктів за каталогами і перейшли до закупівель із граничною вартістю. 
  • У квітні ВАКС обрав запобіжний захід для директора компанії-постачальника Міноборони. Йдеться про директора ТОВ «Актив Компані» Валерія Мелеша.
