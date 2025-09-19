Справа «золотих яєць» у Міноборони: НАБУ і САП завершили розслідування

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про завершення досудового розслідування у справі про розкрадання державних коштів під час закупівель продуктів для Збройних сил України.

За інформацією НАБУ, ціну на продуктові набори формували за середньою вартістю усіх позицій із каталогу. Така схема дозволяла постачальникам завищувати вартість найбільш ходових товарів і занижувати ціну на малопопулярні чи сезонні продукти.

«На перший погляд порушень не було — загальна ціна комплекту залишалася незмінною. Але картоплю, яку постачали тисячами тонн, продавали втридорога, а ягоди чи фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки», — пояснили в Бюро.

За даними експертиз, дві компанії-постачальниці, які належать одній власниці, незаконно отримали понад 733 млн грн прибутку. Частину цих коштів вивели під виглядом дивідендів та «фінансової допомоги» іншим компаніям, а згодом могли використати для купівлі готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

До схеми був причетний посадовець Міноборони, який під час підписання договорів «не помічав» аномалій у цінах.

Після того як інформація стала публічною, співучасники злочину знизили ціни на 11 найзатребуваніших продуктів. Це дозволило зекономити для державного бюджету 788 млн грн.

За пропозицією НАБУ і САП Міністерство оборони змінило порядок закупівель продуктів. Справу невдовзі передадуть до суду після ознайомлення сторони захисту з матеріалами.

"Золоті яйця": подробиці справи