Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Російські окупанти завдали авіаударів по Костянтинівці Донецької області, є жертви

Ворог застосував по місту "ФАБ-250" та бив з артилерії.

Російські окупанти завдали авіаударів по Костянтинівці Донецької області, є жертви
Фото: Сергій Горбунов/Костянтинівська МВА

Ворог завдав авіаційних та артилерійських обстрілів по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинула людина. 

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Внаслідок авіаударів керованими авіабомбами "ФАБ-250" у місті пошкоджено фасади багатоквартирних будинків. 

Крім того, противник здійснив декілька артилерійських обстрілів. У місті зафіксовано щонайменше шість влучань, унаслідок яких пошкоджено фасади приватних та багатоквартирних будинків, будівлю спортивного комплексу, газорозподільчий пункт та торговельний павільйон.

Також, під час якого з обстрілів одна цивільна особа отримала поранення, ще одна загинула. 

"Серія ворожих ударів знову завдала шкоди цивільній інфраструктурі міста та підтвердила постійну небезпеку для місцевих жителів. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся!", — наголошує Горбунов.

  • Упродовж минулої доби у Костянтинівці загинули 5 людей. Росіяни вбили двох жінок 62 і 65 років та трьох чоловіків 65, 67 і 74 років. Ще одна людина отримала поранення.
