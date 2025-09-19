Російські окупанти завдали авіаударів по Костянтинівці Донецької області, є жертви

Ворог застосував по місту "ФАБ-250" та бив з артилерії.

Ворог завдав авіаційних та артилерійських обстрілів по місту Костянтинівка Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинула людина.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Внаслідок авіаударів керованими авіабомбами "ФАБ-250" у місті пошкоджено фасади багатоквартирних будинків.

Крім того, противник здійснив декілька артилерійських обстрілів. У місті зафіксовано щонайменше шість влучань, унаслідок яких пошкоджено фасади приватних та багатоквартирних будинків, будівлю спортивного комплексу, газорозподільчий пункт та торговельний павільйон.

Також, під час якого з обстрілів одна цивільна особа отримала поранення, ще одна загинула.

"Серія ворожих ударів знову завдала шкоди цивільній інфраструктурі міста та підтвердила постійну небезпеку для місцевих жителів. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся!", — наголошує Горбунов.