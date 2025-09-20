Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про контрнаступ: Сили оборони контролюють 330 км, Росія перекидає особовий склад в надії втримати позиції

На Куп'янському напрямку триває зачистка. 

Зеленський про контрнаступ: Сили оборони контролюють 330 км, Росія перекидає особовий склад в надії втримати позиції
Знак на в'їзді в Покровськ, 06 грудня 2024 р
Фото: EPA/UPG

У районі Добропілля і Покровська, де триває український контрнаступ, Збройні Сили роблять усе, аби знищити ворога і не дати йому оточити захисників. Станом на 19 вересня Сили оборони тримали контроль приблизно над 330 кілометрами.

Вони звільнили 160 кілометрів і 170 – зачистили. Про це президент Володимир Зеленський учора повідомив на зустрічі з журналістами.

"Ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ – Добропільський, Покровський напрямки. І зараз вони підтягнули туди 61-у бригаду морської піхоти, розуміючи, що вони втрачають велику кількість своїх військових", – прокоментував президент контрнаступальну операцію. 

Зеленський додав, що висновки про неї можна буде робити пізніше, але поки що він оцінює контрнаступ як успішний. 

На Куп'янському напрямку, за словами президента, тривають жорсткі дії. Там діють сильні українські підрозділи, що знищують росіян. 

"В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", – прокоментував він.

На Сумському напрямку Сили оборони проводять активні дії і мають результати. 

"На Запорізькому напрямку – те, що ми і говорили. Ми вважали, що два головних російські наступи – це Добропілля-Покровськ та Запоріжжя. Але так як у них не вистачає сил, вони все перекидають на Покровськ, Добропілля, щоб показати успіх", – сказав він. 

За інформацією Зеленського, російському командуванню подають хибні звіти про їхні успіхи.

"Там, де ми відновили положення, у «рускіх» на картах все навпаки. Про що це говорить? Що доповідь середньої ланки нагору у «рускіх» відрізняється від реальної ситуації. Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності, і слава Богу", – додав він. 
