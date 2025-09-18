Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Зеленський заявив, що Сили оборони зараз здійснюють контрнаступальну операцію на Покровському напрямку

Глава держави зазначив, що бої жорсткі, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат.

Зеленський заявив, що Сили оборони зараз здійснюють контрнаступальну операцію на Покровському напрямку
Зеленський на Донеччині
Фото: скрін

Сьогодні, 18 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України зараз здійснюють контрнаступальну операцію на Покровському напрямку. 

Про це він сказав у зверненні, записаному під час візиту на Донеччину. 

“Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій – хлопці молодці – на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що була сьогодні перша доповідь Головкома Сирського по результатах. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта. 

Суттєво поповнили обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще. 

Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності

“Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями – уже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян – убито”, – сказав президент.

Він зауважив, що Україна цілком справедливо захищає свої позиції, свою землю. 

“Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми”,  – сказав Зеленський.
