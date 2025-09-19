Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У СБУ розповіли про викриття мережів агентів, які "зливали" ворогу дані про систему оборони

Агенти діяли на Донеччині та Дніпропетровщині.

У СБУ розповіли про викриття мережів агентів, які "зливали" ворогу дані про систему оборони
Один із затриманих агентів
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки розповіла, що нейтралізувала ще одну агентурну мережу ФСБ на території Донецької та Дніпропетровської областей. 

Як зазначили у СБУ, зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони, які ворог планував атакувати з повітря та далекобійною артилерією.

В обох регіонах одночасно затримали чотирьох російських агентів. Двоє з них діяли в парі, а інші – порізно, але всі вони мали одного спільного куратора з РФ. 

Як встановило розслідування, учасники агентурного "дуету" збирали розвіддані по Дніпру, де працювали на місцевій продбазі. Вони "зливали" ворогу адреси військових частин, які закуповували продукти на їхньому складі. Для цього агенти приховано фотографували товарні накладні з реквізитами отримувачів та месенджером надсилали кураторові.

Ще двоє затриманих – завербовані ФСБ мешканці Краматорського району. Один з них – працівник місцевої пошти, який під виглядом робочих поїздок фіксував укріпрайони ЗСУ поблизу передової. Інший  із спеціально облаштованого місця знімав на відео рух вантажних ешелонів українських військ у напрямку східного фронту.

У СБУ повідомили, що завчасно викрили російську агентуру, задокументували її злочини і затримали кожного фігуранта.Двоє агентів з Дніпра були завербовані ворогом, коли шукали "легких заробітків" у Телеграм-каналах. Інші потрапили в поле зору фсб через своїх родичів на тимчасово окупованій території.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Агенти перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Нещодавно СБУ повідомила, що викрила у підрозділі безпілотних систем ЗСУ російського агента.
