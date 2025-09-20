Унаслідок російських обстрілів на Хмельниччині загинула людина

Через російські обстріли у Дунаєвецькій громаді Хмельниччини загинув чоловік.
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження", — ідеться у повідомленні.
Ще двоє місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації.
Також через обстріли РФ зруйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.
Усі відповідні служби працюють на місці події. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.
- Російські окупанти уночі 20 вересня завдали ударів по Одеській області. Унаслідок чого руйнувань зазнало фермерське господарство.