Унаслідок російських обстрілів на Хмельниччині загинула людина

Зуйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Рятувальники працюють на завалах після обстрілів

Через російські обстріли у Дунаєвецькій громаді Хмельниччини загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження", — ідеться у повідомленні.

Ще двоє місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації.

Також через обстріли РФ зруйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Усі відповідні служби працюють на місці події. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.