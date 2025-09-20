На Одещині через російську атаку зруйноване фермерське господарство

"Внаслідок атаки виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє ДСНС України.

Російські окупанти уночі 20 вересня завдали ударів по Одеській області. Унаслідок чого руйнувань зазнало фермерське господарство.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies