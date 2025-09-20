На Одещині через російську атаку зруйноване фермерське господарство

Російські окупанти уночі 20 вересня завдали ударів по Одеській області. Унаслідок чого руйнувань зазнало фермерське господарство.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Внаслідок атаки виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою", — ідеться у повідомленні.
Вогнеборці та добровольці ліквідували пожежу.
- Під ранок 20 вересня ворог завдав масованого комбінованого удару по Миколаєву балістикою та ударними безпілотниками. Під ударами була промислова інфраструктура, виникли пожежі.