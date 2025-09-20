На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських під час перевірки документів. Стрілка розшукують

Один поліцейський отримав вогнепальне поранення у живіт, інший – в руку. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.

Поліція Кіровоградщини розшукує чоловіка, який стріляв у правоохоронців.

Повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. У с. Піщаний Брід Новоукраїнського району. Під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських.

Внаслідок стрілянини начальник Сектору реагування патрульної поліції отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник — поранення руки.

На цей час вживаються заходи із затримання нападника. У регіоні введено спеціальну поліцейську операцію.