На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів поранені двоє людей

Gротягом дня сили ППО знищили в області 12 російських безпілотників.

На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів поранені двоє людей
Нікопольщина
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області внаслідок російських обстрілів протягом дня дістали поранення двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Агресор продовжував гатити по Нікопольщині, використовуючи дрони й артилерію. Цілив по районному центру, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мирівській громадах. 

Постраждав 68-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу, відновлюватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, чотири приватні будинки, декілька господарських споруд, авто. Зачепило й газогін.

Під ударом була і Маломихайлівська громада на Синельниківщині. Ворог поцілив КАБами. Поранення отримала жінка 76 років. Понівечені дитсадок, гаражі, приватні оселі.

Надвечір було гучно у Дніпровському і Павлоградському районах. Противник скерував на тамтешні населені пункти БпЛА. Горіла суха трава.

Лисак також зазначив, що протягом дня сили ППО знищили в області 12 безпілотників.
