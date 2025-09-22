Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Окупанти скинули вибухівку на цивільну у Новорайську на Херсонщині

Жінка перебуває під наглядом лікарів.

Окупанти скинули вибухівку на цивільну у Новорайську на Херсонщині

Російські окупанти атакували з FPV-дрона цивільну мешканку села Новорайськ на Херсонщині. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 12:30 російські військові атакували з дрона жінку у селі Новорайськ. 59-річна місцева жителька дістала поранення обличчя, спини та рук, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травму", — ідеться у повідомленні. 

Потерпіла перебуває під наглядом медиків. Її стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.
