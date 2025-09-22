У Росії засудили військовополоненого бійця "Азову" до 20 років суворого режиму

Російський суд визнав винним українського військовополоненого за статтями про "участь у терористичній спільноті" та "навчання з метою здійснення терористичної діяльності".

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 20 років суворого режиму 31-річного військовополоненого бійця "Азову" Романа Атамана.

Про це повідомила Медіазона з посиланням на пресслужбу суду.

31-річного Атамана визнали винним за статтями про "участь у терористичній спільноті" та "навчання з метою здійснення терористичної діяльності".

Зазначається, що Атаман служив в "Азові" старшим сержантом. Його взяли у полон у Маріуполі не пізніше 30 серпня 2023 року.

Справа Атамана надійшла до суду у вересні 2025 року разом із справами стосовно ще 17 українців, які звинувачуються за терористичними статтями.