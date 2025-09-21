Зеленський анонсував "напружений тиждень дипломатії" і зустріч із Трампом

"Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наступний тиждень буде "напруженим" у питаннях дипломатії.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що 21-26 вересня буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН.

"Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі – вже завтра", - зазначив президент.

Зеленський також зазначив, що планується зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

"Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме", - додав Зеленський.