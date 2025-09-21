Зеленський заслухав доповіді Сирського щодо контрнаступу в районі Добропілля та Покровська

Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заслухав доповіді Сирського щодо контрнаступу в районі Добропілля та Покровська

Президент подякував Силам оборони за захист України.

Зеленський заслухав доповіді Сирського щодо контрнаступу в районі Добропілля та Покровська
Володимир Зеленський і Олександр Сирський (архівне фото)
Фото: Сирський у Telegram

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського про ситуацію на фронті, зокрема - про український контрнаступ в районі Добропілля і Покровська.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні вже було кілька доповідей Головкома Сирського: прикордоння, фронт, контрнаступальна наша операція в районі Добропілля та Покровська. Я хочу подякувати всім воїнам, хочу подякувати кожному підрозділу за результати та дійсно сильний захист нашої держави, нашої незалежності", - зазначив президент.

Він також наголосив, що наступний тиждень "має зробити ще сильнішими і наші дипломатичні позиції, і нашу армію – обов’язково". Раніше Зеленський також анонсував анонсував "напружений тиждень дипломатії" і зустріч із президентом США Дональдом Трампом
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies