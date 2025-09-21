Зеленський заслухав доповіді Сирського щодо контрнаступу в районі Добропілля та Покровська

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського про ситуацію на фронті, зокрема - про український контрнаступ в районі Добропілля і Покровська.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні вже було кілька доповідей Головкома Сирського: прикордоння, фронт, контрнаступальна наша операція в районі Добропілля та Покровська. Я хочу подякувати всім воїнам, хочу подякувати кожному підрозділу за результати та дійсно сильний захист нашої держави, нашої незалежності", - зазначив президент.

Він також наголосив, що наступний тиждень "має зробити ще сильнішими і наші дипломатичні позиції, і нашу армію – обов’язково". Раніше Зеленський також анонсував анонсував "напружений тиждень дипломатії" і зустріч із президентом США Дональдом Трампом