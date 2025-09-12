Сирський: Росія перекинула в район Добропілля морську піхоту

Окупанти для продовження наступальних дій перекинули у район Добропілля підрозділи морської піхоти. Про це повідомив головком Олександр Сирський, який здійснив робочу поїздку на Покровський та Добропільський напрямки.

Під час поїздки він зустрівся зустрівся з командирами одного з корпусів, щоб обговорити особливості оперативної обстановки, заслухати пропозиції офіцерів на місцях щодо варіантів подальших активних дій з метою розгрому угруповання противника. Головком віддав необхідні розпорядження для забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

“Знаходимо ефективні шляхи знешкодження підрозділів російської морської піхоти, яку вороже командування перекинуло для продовження наступальних дій у районі Добропілля”, – сказав він.