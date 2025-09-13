На окупованих територіях росіяни змушують чоловіків служити в армії РФ через неявку на «вибори»

Їх викликають на «допити», чинять психологічний тиск і примушують підписувати контракти.

На ТОТ фіксують нові випадки тиску з боку російських окупантів на жителів, які відмовилися брати участь у так званих «виборах», повідомляє рух опору «Атеш».

За інформацією активістів, найбільше переслідують чоловіків. Їх викликають на «допити», чинять психологічний тиск і примушують підписувати контракти зі збройними силами РФ.

Силовики перевіряють списки тих, хто проголосував, і зв’язуються з тими, хто цього не зробив. Людей залякують наслідками за «неучасть» у голосуванні, змушують давати пояснення, а інколи пропонують як «альтернативу» підписати контракт з армією РФ.

Підпілля наголошує, що це вже не перший випадок подібного тиску, що свідчить: жителі на ТОТ не визнають окупаційну владу і відмовляються брати участь у постановочних «виборах».