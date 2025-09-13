На окупованих територіях росіяни змушують чоловіків служити в армії РФ через неявку на «вибори»

«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованих територіях росіяни змушують чоловіків служити в армії РФ через неявку на «вибори»

Їх викликають на «допити», чинять психологічний тиск і примушують підписувати контракти.

На окупованих територіях росіяни змушують чоловіків служити в армії РФ через неявку на «вибори»
російські окупанти
Фото: тг-канал окупантів

На ТОТ фіксують нові випадки тиску з боку російських окупантів на жителів, які відмовилися брати участь у так званих «виборах», повідомляє рух опору «Атеш».

За інформацією активістів, найбільше переслідують чоловіків. Їх викликають на «допити», чинять психологічний тиск і примушують підписувати контракти зі збройними силами РФ.

Силовики перевіряють списки тих, хто проголосував, і зв’язуються з тими, хто цього не зробив. Людей залякують наслідками за «неучасть» у голосуванні, змушують давати пояснення, а інколи пропонують як «альтернативу» підписати контракт з армією РФ.

Підпілля наголошує, що це вже не перший випадок подібного тиску, що свідчить: жителі на ТОТ не визнають окупаційну владу і відмовляються брати участь у постановочних «виборах».
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies